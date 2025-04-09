Інтерфакс-Україна

Події

21:15 09.04.2025

Українські воїни зробили кроки в Курській області, які не дали росіянам сформувати наступальний "кулак" – Зеленський

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Українські воїни зробили кроки в Курській області, які не дали росіянам сформувати наступальний "кулак" – Зеленський
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

На Курському напрямку знаходиться 67 тис. російських військових, українські Сили оборони зробили відповідні кроки, які не дали росіянам сформувати наступ у тому виді, на який вони розраховували, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"На сьогодні понад 67 тисяч військових РФ знаходиться на Курському напрямку. Вони закінчували це переміщення для наступу на Сумський напрямок. Треба було трішки змінити їхні плани. Відповідно, були кроки в Курській області, де вона межує з Бєлгородським напрямком. Відповідні кроки були зроблені нашими воїнами, що розтягнуло і не дало сформувати руськім наступальний "кулак" у тому виді, на який вони розраховували", - повідомив президент на зустрічі з журналістами.

Далі буде

 

 

 

Теги: #фронт #ситуація #зеленський

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