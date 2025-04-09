Росія протягом опалювального сезону здійснила 9 масованих атак на українську енергосистему – Галущенко

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Протягом опалювального сезону 2024-2025 років відбулося де'вять масованих атак на енергосистему України, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко на брифінгу за підсумками ОЗП 2024-2025 років у середу.

"Блекаут, тривалі відключення – все, що пророкували експерти, не сталось. Всупереч апокаліптичним прогнозам, енергосистема вистояла. Не було масових відключень для побутових споживачів, попри високу інтенсивність масованих і щоденних точкових ударів по енергетиці", - зазначив він.

За словами міністра, найпотужніша атака з початку повномасштабного вторгнення відбулася 13 грудня 2024 року, коли енергетичну інфраструктуру одночасно атакували понад 300 засобів ураження.

"Навіть після наймасштабніших ударів енергетики швидко відновлювали енергопостачання – і за декілька днів обмежень не було. А з січня жодних обмежень електропостачання для населення взагалі не застосовувалось", - зазначив Галущенко.

Він додав, що наразі відновлено 60% пошкодженої у 2024 році генерації.

За словами міністра, наразі триває адаптація українського енергетичного законодавства до європейських стандартів та здійснюється активна робота над об’єднанням енергетичних ринків України та ЄС.

За інформацією Міненерго, починаючи з 2022 року РФ у цілому пошкодила понад 63 тис. енергооб'єктів, при цьому загальний рівень збитків енергосектору на кінець 2024 року оцінювався в $93 млрд. Безпосередньо у 2024 році було пошкоджено або зруйновано 10 ГВт генерації.