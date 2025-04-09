ЄС перерахував Україні 1 млрд євро у межах ініціативи ERA - Шмигаль

Європейський Союз перерахував Україні 1 млрд євро у межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"ЄС перерахував Україні 1 млрд євро у межах ініціативи ERA. Про це було оголошено під час нашої зустрічі з комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом у Брюсселі. Це третій транш в межах ініціативи G7, забезпечений доходами від заморожених російських активів. Кошти спрямуємо на пріоритетні видатки держбюджету. Загалом за програмою ERA європейські союзники надали Україні 5 млрд євро", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

Прем'єр наголосив на зустрічі, що пріоритет України — повна конфіскація заморожених російських суверенних активів, які мають бути використані як ресурс для відбудови України.

"Обговорили з паном Домбровскісом також макроекономічну ситуацію, хід реформ та процес відбудови України. Дякуємо партнерам за підтримку економіки та швидкого відновлення нашої держави", - додав він.