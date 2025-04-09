Інтерфакс-Україна

Події

11:16 09.04.2025

Сирський: новий наступ росіян на Сумщину і Харківщину фактично вже розпочався

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Сирський: новий наступ росіян на Сумщину і Харківщину фактично вже розпочався
Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що новий наступ росіян на Сумщину і Харківщину "фактично вже розпочався".

"Я можу сказати, що президент абсолютно правий, і цей наступ фактично вже розпочався. Тому що вже декілька днів, майже тиждень, ми спостерігаємо збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій противника на всіх основних напрямках", - сказав він в інтерв’ю LB.ua, опублікованому в середу.

Відповідаючи на питання, чи можуть також бути елементом підготовки до нового наступу на Україну з території Білорусі спільні зі збройними силами Росії масштабні навчання "Захід-2025", головком зазначив, що "всі навчання мають якусь мету".

"І одна з таких цілей — це приховане створення угруповань наступальних військ. Тобто видимість навчань — це найбільш прийнятний спосіб перебазувати, перекинути війська, сконцентрувати на якомусь напрямку і створити угруповання військ. Власне, так розпочиналося і 2022 року", - підкреслив Сирський.

Раніше в інтерв'ю Le Figaro президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ готується до весняного наступу на Сумщину та Харківщину.

Теги: #харківщина #наступ #сирський #сумщина

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