Кондратюк закликала Верховного комісара ОБСЄ приділити увагу практиці зміни ідентичності українських дітей з боку РФ

Фото: https://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/260810.html

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк закликала Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин Крістофа Кампа приділити пріоритетну увагу практиці зміни ідентичності та мілітаризації українських дітей з боку Російської Федерації, повідомляє пресслужба апарату парламенту.

"Це надзвичайно важливо в контексті майбутніх мирних переговорів, передумовою яких має бути звільнення всіх політв’язнів, повернення полонених і дітей. Справедливий мир також неможливий без невідворотного покарання всіх причетних до воєнних злочинів, геноциду та порушення прав людини, які вчиняються російськими окупантами", — сказала Кондратюк під час зустрічі з Кампом.

Віцеспікерка акцентувала на безпрецедентному порушені Росією прав 1,6 млн українських дітей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

"Викрадення і примусове усиновлення дітей, їх масова мілітаризація та підготовка до війни проти рідної країни, позбавлення української ідентичності, повне ігнорування мовних, освітніх і культурних прав — усе це є грубим порушенням Женевських конвенцій, ознаками геноциду та свідомою державною політикою країни-агресора", — зауважила Кондратюк.

Вона також закликала Кампа задіяти так званий "Московський механізм" ОБСЄ для моніторингу стану дотримання прав і свобод українських дітей на тимчасово окупованих територіях (Московський механізм ОБСЄ — це спеціальна процедура, яка дозволяє державам-учасницям організації створювати короткострокові міжнародні місії незалежних експертів для розслідування порушень прав людини або гуманітарного права в регіоні - ІФ-У).