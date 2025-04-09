Наркозалежна жінка та її співмешканець на замовлення РФ готували теракти проти місцевих депутатів на Хмельниччині - СБУ

Фото: https://t.me/SBUkr/14568

Контррозвідка Служби безпеки України затримала двох агентів ФСБ РФ, які готували вибухівку для здійснення терактів проти вісьмох депутатів Кам’янець-Подільської міськради на Хмельниччині.

"Фігуранти виготовляли саморобні вибухові пристрої (СВП), які мали закласти під автівки потенційних жертв та підірвати. У такий спосіб рашисти планували дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в регіоні та поширити панічні настрої серед місцевих жителів", - повідомляє СБУ в телеграм-каналі в середу.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали агентів на етапі виготовлення вибухівок в орендованій квартирі у центрі міста.

В українській спецслужбі уточнюють, що одна з виконавців ворожого замовлення - 24-річна місцева наркозалежна, яка шукала гроші "на дозу" у телеграм-каналах. "Там її завербував російських спецслужбіст, який згодом дав їй "тестове" завдання – підпалити три адмінбудівлі сільрад на території регіону", зазначається в повідомленні.

За інформацією СБУ, для вчинення злочину дівчина залучила свого 57-річного співмешканця, який в ролі водія супроводжував агентку на об’єкти.

"Потім вони отримали від окупантів інструкції на виготовлення СВП, а також гроші на закупівлю складових до вибухівки та оренду конспіративної квартири. У подальшому агенти мали встановити депутатські авто та провести біля них дорозвідку, щоб закласти вибухові пристрої", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у затриманих вилучено складники для СВП та мобільні телефони із доказами роботи на ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Наразі зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Хмельницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.