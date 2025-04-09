Інтерфакс-Україна

Події

05:12 09.04.2025

Китай відповів на те, що Піт Хегсет назвав країну "загрозою Панамському каналу"

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Китайський уряд запитує: "Хто представляє реальну загрозу?" після того, як глава Пентагону Піт Гегсет у вівторок заявив, що Панамський канал стикається з постійною загрозою з боку Китаю, повідомляє The Guardian у середу.

Зауваження Хегсета викликали бурхливу реакцію з боку китайського уряду, який заявив: "Хто представляє реальну загрозу? "Хто представляє реальну загрозу для каналу? Люди зроблять власне судження".

Невдовзі після зустрічі посольство Китаю в Панамі розкритикувало уряд США у своїй заяві, заявивши, що США використовували "шантаж" для просування власних інтересів і що те, з ким Панама веде бізнес, є "суверенним рішенням Панами... і в це США не мають права втручатися", повідомляє видання

"США розгорнули сенсаційну кампанію про "теоретичну китайську загрозу", намагаючись саботувати китайсько-панамське співробітництво, яке вкорінено у власних геополітичних інтересах Сполучених Штатів", - написали в посольстві.

Видання повідомляє, що після телефонної розмови Хегсета і Муліно в лютому Державний департамент США заявив, що була досягнута домовленість про те, що американські військові кораблі не будуть платити за прохід через канал. Муліно публічно заперечував наявність такої угоди.

Джерело: https://www.theguardian.com/us-news/2025/apr/08/pete-hegseth-china-panama-canal

Теги: #китай #панама #сша

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