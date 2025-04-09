Інтерфакс-Україна

Події

04:50 09.04.2025

Західна розвідка попереджає про шпигунське ПЗ, спрямоване проти Тайваню та правозахисників Тибету – ЗМІ

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Західні розвідувальні служби попередили про загрозу з боку китайських спецслужб, які використовують шкідливі мобільні застосунки для стеження за активістами Тайваню та правозахисниками Тибету й іншими опонентами уряду Китаю, повідомляє Reuters в середу.

Попередження підписали кібербезпекові агентства Великої Британії, США, Канади, Нової Зеландії, Австралії та Німеччини.

"Згідно з документом, найбільше ризику піддаються: прихильники незалежності Тайваню, активісти за права тибетців, уйгурських мусульман та інших меншин у Сіньцзяні, захисники демократії (включно з Гонконгом), прихильники духовного руху Фалуньгун", - йдеться в повідомлені.

Шкідливі програми, виявлені у зв’язку з китайською компанією, мають назви Badbazaar та Moonshine. Вони не лише крадуть конфіденційні дані з мобільних пристроїв, а й надають доступ до камери, мікрофона та геолокації.

Попередження адресоване журналістам, правозахисникам, неурядовим організаціям та бізнесу, які працюють у відповідних сферах.

"Шпигунське ПЗ поширюється в Інтернеті неконтрольовано, тому є ризик зараження навіть тих, хто не є цільовою аудиторією", — йдеться у повідомленні британського Національного центру кібербезпеки (NCSC).

Джерело:https://www.reuters.com/technology/cybersecurity/western-intelligence-agencies-warn-spyware-threat-targeting-taiwan-tibetan-2025-04-08/

Теги: #розвідка #китай #кіберзагроза

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