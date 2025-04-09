Трамп анонсував масштабне скорочення витрат на понад $1 трлн

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі зі спікером Палати представників дав чіткий сигнал щодо необхідності скорочення державних витрат.

"Я дав їм зрозуміти, що я за значне скорочення видатків! Ми збираємось скоротити витрати, сподіваємось, на суму понад 1 трильйон доларів, і всі ці кошти підуть в "Єдиний, Великий, Прекрасний Білль". Я, разом з членами Палати представників і сенаторами, буду наполегливо домагатися проведення цих масштабних скорочень витрат, але ми повинні ухвалити законопроект вже зараз. Зробимо Америку знову великою!" – написав Трамп в соцмережі Х у середу.

Джерело: https://x.com/TrumpDailyPosts/status/1909731478948520062