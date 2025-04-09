Інтерфакс-Україна

Події

01:13 09.04.2025

Три людини, у тому числі дитина, поранені внаслідок нічних ударів по Краматорську - голова Донецької ОВА

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У вівторок вночі місто опинилося під масованою атакою російських дронів, поранення отримали 11-річна дівчинка, її 34-річна мати та 55-річна бабуся, повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Обсяги руйнувань встановлюємо. На місці ударів працюють представники влади, поліція, рятувальники та всі відповідальні служби", - написав Філашкін в телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/VadymFilashkin/7656

Теги: #краматорськ #обстріли

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