Три людини, у тому числі дитина, поранені внаслідок нічних ударів по Краматорську - голова Донецької ОВА

У вівторок вночі місто опинилося під масованою атакою російських дронів, поранення отримали 11-річна дівчинка, її 34-річна мати та 55-річна бабуся, повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Обсяги руйнувань встановлюємо. На місці ударів працюють представники влади, поліція, рятувальники та всі відповідальні служби", - написав Філашкін в телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/VadymFilashkin/7656