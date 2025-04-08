Інтерфакс-Україна

Події

22:15 08.04.2025

Якщо Іран не дійде до ядерної угоди, санкції посилять – міністр енергетики США

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Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що якщо Іран не дійде до угоди щодо ядерної програми з американським президентом Дональдом Трампом, то на країну можуть чекати більш жорсткі санкції.

"Тому я, безумовно, чекаю на дуже жорсткі санкції проти Ірану і сподіваюся, що вони змусять його відмовитися від своєї ядерної програми", – сказав він в інтерв'ю CNBC.

Водночас за інформацією Reuters, чиновники в Ірані скептично налаштовані на ядерні переговори з Трампом і не вірять у їхній прогрес.

Джерело:https://www.cnbc.com/video/2025/04/08/energy-sec-wright-trumps-duties-provide-no-tariffs-on-energy.html?&qsearchterm=Chris%20Wright

https://news.liga.net/ua/politics/news/reuters-chynovnyky-v-irani-skeptychno-nalashtovani-na-iaderni-perehovory-z-trampom

Теги: #іран #угода #сша

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