Якщо Іран не дійде до ядерної угоди, санкції посилять – міністр енергетики США

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що якщо Іран не дійде до угоди щодо ядерної програми з американським президентом Дональдом Трампом, то на країну можуть чекати більш жорсткі санкції.

"Тому я, безумовно, чекаю на дуже жорсткі санкції проти Ірану і сподіваюся, що вони змусять його відмовитися від своєї ядерної програми", – сказав він в інтерв'ю CNBC.

Водночас за інформацією Reuters, чиновники в Ірані скептично налаштовані на ядерні переговори з Трампом і не вірять у їхній прогрес.

Джерело:https://www.cnbc.com/video/2025/04/08/energy-sec-wright-trumps-duties-provide-no-tariffs-on-energy.html?&qsearchterm=Chris%20Wright

https://news.liga.net/ua/politics/news/reuters-chynovnyky-v-irani-skeptychno-nalashtovani-na-iaderni-perehovory-z-trampom