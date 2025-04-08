Інтерфакс-Україна

Події

19:16 08.04.2025

Київщину відвідала бельгійська делегація на чолі з прем’єром країни

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Бельгійська делегація на чолі з прем’єр-міністром Бартом де Вевером у вівторок, 8 квітня, відвідала Київську область, повідомив глава Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"У Бучі пан Барт де Вевер, міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево та міністр оборони країни Тео Франкен відвідали Храм Святого Апостола Андрія Первозванного — місце, що стало символом скорботи. Саме тут, поруч із церквою, під час окупації міста була велика братська могила. Разом ми вшанували пам’ять загиблих жителів міста біля стіни пам’яті з їхніми іменами", - написав Калашник в телеграм-каналі.

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Бельгійську делегацію було проінформовано про наслідки російської агресії, а також про проекти з відбудови населених пунктів, постраждалих в результаті російського вторгнення.

В ході візиту міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідали Баришівський ліцей, де завдяки співпраці з Бельгійським агентством з розвитку Enabel триває будівництво укриття.

"Загалом бельгійці допомагають реалізовувати проєкти з будівництва споруд цивільного захисту в закладах загальної середньої освіти Петрівської, Баришівської та Великодимерської територіальних громад. Загальна вартість цих проєктів — понад 114 млн грн", - відзначив голова ОВА.

Крім того, додав він, Бельгія підтримує нас у розвитку професійно-технічної освіти. Завдяки співпраці з Enabel закуповується обладнання, щоб учні могли здобувати професії, які допоможуть відбудовувати країну.

 

Теги: #бельгія #делегація #київщина

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