Бельгія оголосила новий пакет допомоги Україні на EUR1 млрд – прем’єр

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер у Києві оголосив про пакет допомоги Україні розміром EUR1 млрд.

"Тут присутній наш міністр закордонних справ Максим Прево, а також наш міністр оборони, який пишається тим, що може оголосити про нове рішення щодо пакету допомоги в один мільярд на 2025 рік з амбіцією надавати щонайменше один мільярд щороку протягом мого терміну в рамках двосторонньої військової допомоги", - сказав де Вевер під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Окрім того, прем’єр Бельгії повідомив, що міністр оборони країни Тео Франкен "має список речей, які ми збираємося зробити в дуже короткі терміни в дуже близькому майбутньому".

Зеленський подякував Бельгії за наданий пакет допомоги.