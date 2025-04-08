Інтерфакс-Україна

Події

15:37 08.04.2025

Бельгія оголосила новий пакет допомоги Україні на EUR1 млрд – прем’єр

1 хв читати
Бельгія оголосила новий пакет допомоги Україні на EUR1 млрд – прем’єр

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер у Києві оголосив про пакет допомоги Україні розміром EUR1 млрд.

"Тут присутній наш міністр закордонних справ Максим Прево, а також наш міністр оборони, який пишається тим, що може оголосити про нове рішення щодо пакету допомоги в один мільярд на 2025 рік з амбіцією надавати щонайменше один мільярд щороку протягом мого терміну в рамках двосторонньої військової допомоги", - сказав де Вевер під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Окрім того, прем’єр Бельгії повідомив, що міністр оборони країни Тео Франкен "має список речей, які ми збираємося зробити в дуже короткі терміни в дуже близькому майбутньому".

Зеленський подякував Бельгії за наданий пакет допомоги.

Теги: #бельгія #військова_допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:56 08.04.2025
Бельгія цьогоріч поставить Україні два F-16 на запчастини

Бельгія цьогоріч поставить Україні два F-16 на запчастини

15:49 08.04.2025
Зеленський і прем’єр Бельгії обговорили спільне виробництво й інвестиції

Зеленський і прем’єр Бельгії обговорили спільне виробництво й інвестиції

10:20 08.04.2025
Прем’єр Бельгії, глава МЗС і міністр оборони прибули до Києва

Прем’єр Бельгії, глава МЗС і міністр оборони прибули до Києва

19:53 07.04.2025
Прем'єр Бельгії разом з міністром оборони прямують до України

Прем'єр Бельгії разом з міністром оборони прямують до України

13:03 03.04.2025
Данія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на 6,7 млрд данських крон у 2025-2027 рр.

Данія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на 6,7 млрд данських крон у 2025-2027 рр.

14:29 28.03.2025
Данія виділить майже 40 млн євро на інноваційний фонд з підтримки України у військовій сфері

Данія виділить майже 40 млн євро на інноваційний фонд з підтримки України у військовій сфері

11:41 25.03.2025
Данія виділила EUR130 млн для компенсації до 70% інвестицій своїх компаній в ОПК України

Данія виділила EUR130 млн для компенсації до 70% інвестицій своїх компаній в ОПК України

16:36 24.03.2025
Російська кібератака порушила роботу кількох офіційних бельгійських сайтів – ЗМІ

Російська кібератака порушила роботу кількох офіційних бельгійських сайтів – ЗМІ

23:52 23.03.2025
Збірна України програла Бельгії з рахунком 3:0 в Лізі націй УЄФА

Збірна України програла Бельгії з рахунком 3:0 в Лізі націй УЄФА

19:55 21.03.2025
Новий пакет військової допомоги від Німеччини зміцнить українську ППО і збереже тисячі життів – Сибіга

Новий пакет військової допомоги від Німеччини зміцнить українську ППО і збереже тисячі життів – Сибіга

ВАЖЛИВЕ

МЗС України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю

Відкрито новий пункт пропуску на кордоні України та Угорщини "Велика Паладь – Нодьгодош"

Українські військові взяли в полон двох громадян КНР на Донеччині, Київ чекатиме реакції Пекіну

Київрада підтримала заяву про відставку віцемера Києва Бондаренка

Інформація про невиплату грошей військовим через брак коштів не відповідає дійсності

ОСТАННЄ

Євроколія між Чопом і Ужгородом буде запущена до серпня 2025 р. - Кулеба

МЗС України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю

ПП "Велика Паладь - Надьгодош" розпочав роботу

Відкрито новий пункт пропуску на кордоні України та Угорщини "Велика Паладь – Нодьгодош"

Зеленський: найкраща допомога від США для України – передати системи "Patriot"

"Коаліція охочих" може з’явитися в Україні після повного припинення вогню – Зеленський

Зеленський розповів деталі, що будуть обговорювати на "Рамштайн"

Залужний підтвердив існування секретного штабу у Вісбадені, де планувались операції в Україні

ДОТ у І кв.-2025 оштрафував постачальників продуктів харчування більш як на 6 млн грн за фальсифікації

Українські військові взяли в полон двох громадян КНР на Донеччині, Київ чекатиме реакції Пекіну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА