Війська США, розміщені в Польщі, залишаться в країні

Розміщені у Польщі підрозділи збройних сил США не будуть виводитись з країни, повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

"Відповідно до рішення, ухваленого на саміті НАТО у Вашингтоні, характер місії в Ясенці змінюється. Колишні завдання американських військ у Ясенці переходять до їхніх союзників. Війська США залишаються у Польщі, але в інших місцях. Зараз у місії в Ясенці задіяні переважно норвезькі, німецькі, британські та польські війська, а також інші союзники", - написав Косіняк-Камиш в соцмережі Х.

Він додав, що НАТО в рамках місії NSATU бере на себе відповідальність за операцію в Ясенці.