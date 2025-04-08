Інтерфакс-Україна

Події

14:19 08.04.2025

Війська США, розміщені в Польщі, залишаться в країні

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Війська США, розміщені в Польщі, залишаться в країні

Розміщені у Польщі підрозділи збройних сил США не будуть виводитись з країни, повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

"Відповідно до рішення, ухваленого на саміті НАТО у Вашингтоні, характер місії в Ясенці змінюється. Колишні завдання американських військ у Ясенці переходять до їхніх союзників. Війська США залишаються у Польщі, але в інших місцях. Зараз у місії в Ясенці задіяні переважно норвезькі, німецькі, британські та польські війська, а також інші союзники", - написав Косіняк-Камиш в соцмережі Х.

Він додав, що НАТО в рамках місії NSATU бере на себе відповідальність за операцію в Ясенці.

 

Теги: #польща #сша #військові

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