Інтерфакс-Україна

Події

13:51 08.04.2025

Іноземні делегації при ОБСЄ на спецзасіданні рішуче засудили російську ракетну атаку на Кривий Ріг

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Іноземні делегації при ОБСЄ на спецзасіданні рішуче засудили російську ракетну атаку на Кривий Ріг

За ініціативи України у вівторок, 8 квітня, було скликане спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ у відповідь на терористичний акт, вчинений Росією в Кривому Розі 4 квітня 2025 року.

"Іноземні делегації при ОБСЄ рішуче засудили російську ракетну атаку, що забрала 20 життів, серед яких 9 — це безневинні діти, та вшанували їх памʼять хвилиною мовчання", - повідомили у Постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні.

У Представництві наголосили, що Україна вдячна за непохитну підтримку та солідарність у ці важкі часи.

"Готовність міжнародної спільноти стояти пліч-о-пліч з Україною у боротьбі проти російських загарбників є важливою для відстоювання нашого суверенітету і досягнення справедливого миру", - йдеться у повідомленні.

7 березня представник України при ОБСЄ та інших міжнародних організаціях у Відні повідомив, що з ініціативи України ОБСЄ збереться на позачергове засідання щодо балістичного удару РФ по Кривому Рогу.

міністр закордонних справ Андрій Сибіга також повідомив, що Україна ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН після того, як у результаті російського балістичного удару по Кривому Рогу.

 

Теги: #обсє #кривий_ріг #обстріли

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