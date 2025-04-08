Прем’єр Бельгії, глава МЗС і міністр оборони прибули до Києва

До України у вівторок, 8 квітня, вранці прибули прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер, міністр закордонних справ Максим Прево та міністр оборони країни Тео Франкен.

Згідно з повідомленням Прево у соцмережі Х, вони прибули сьогодні вранці. За його словами "це більше, ніж символічний жест".

"Це місія солідарності, надії та непохитної підтримки покоління українців, які борються за свою свободу та своє майбутнє", - написав міністр.

Вони вже відвідали Бучу на Київщині.

"Сьогодні три роки як Буча була звільнена від російської окупації. Те, що знайшли українські сили та міжнародні слідчі, було жахливим: масові могили, тіла мирних жителів, жінок, дітей, людей похилого віку зі слідами тортур і страт. Зв'язані руки. Постріл з близької відстані. Спалений. Понівечений", - зазначив Прево.

Він наголосив, що жорстокість росіян була задокументована, і "все ж Росія все ще намагається це заперечувати, брешучи, поширюючи дезінформацію, називаючи Бучу містифікацією". Міністр додав, що " жодна брехня не може стерти правду, написану кров'ю".

"Буча – не поодинокий випадок. Від Маріуполя до Ізюма, від Краматорська до Херсона одна картина: терор, тортури, масові вбивства. Це не трагічні помилки війни. Це військові злочини. Систематично. Розраховано. Навмисно". - заявив Прево.

Глава МЗС підкреслив, що Бельгія стоїть пліч-о-пліч з Україною, і справедливість має восторжествувати.

"Цей візит про правду. Про пам'ять. Про майбутнє, де Україна буде вільною, суверенною та європейською", - зазначив він.