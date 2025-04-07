Зеленський призначив Нечитайла послом в Китаї – указ

Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Нечитайла Надзвичайним і Повноважним Послом України в Китайській Народній Республіці.

Відповідний указ за №217/2025 від 7 квітня 2025р. оприлюднений на сайті глави держави.

Як відомо з відкритих джерел, Нечитайло до травня 2022 року обіймав посади посла України в Малайзії та за сумісництвом на Філіппінах та у Демократичній Республіці Східний Тимор (Тимор-Лешті).

З 18 червня 2016 р. до 4 травня 2022р — Надзвичайний і Повноважний Посол України в Малайзії.

З лютого 2016р. до червня 2016 р. — в. о. директора Департаменту країн Азійсько-Тихоокеанського регіону Міністерства закордонних справ України.

Працював радником посольства України в Малайзії (Куала-Лумпур), другим секретарем у посольстві України в Китаї (Пекін), другим секретарем у посольстві України в Індонезії (Джакарта).

Народився 20 вересня 1973 року в місті Київ. 1995 року закінчив Київський національний університет ім. Т.Шевченка, спеціальність — філолог (викладач української мови та літератури, китайської мови і літератури).