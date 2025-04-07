Інтерфакс-Україна

Події

21:21 07.04.2025

Зеленський призначив Нечитайла послом в Китаї – указ

1 хв читати
Зеленський призначив Нечитайла послом в Китаї – указ

Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Нечитайла Надзвичайним і Повноважним Послом України в Китайській Народній Республіці.

Відповідний указ за №217/2025 від 7 квітня 2025р. оприлюднений на сайті глави держави.

Як відомо з відкритих джерел, Нечитайло до травня 2022 року обіймав посади посла України в Малайзії та за сумісництвом на Філіппінах та у Демократичній Республіці Східний Тимор (Тимор-Лешті).

З 18 червня 2016 р. до 4 травня 2022р — Надзвичайний і Повноважний Посол України в Малайзії.

З лютого 2016р. до червня 2016 р. — в. о. директора Департаменту країн Азійсько-Тихоокеанського регіону Міністерства закордонних справ України.

Працював радником посольства України в Малайзії (Куала-Лумпур), другим секретарем у посольстві України в Китаї (Пекін), другим секретарем у посольстві України в Індонезії (Джакарта).

Народився 20 вересня 1973 року в місті Київ. 1995 року закінчив Київський національний університет ім. Т.Шевченка, спеціальність — філолог (викладач української мови та літератури, китайської мови і літератури).

 

Теги: #нечитайло #посол #кнр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:03 07.04.2025
Зеленський призначив ексгенпрокурора Костіна послом в Нідерландах та представником при Організації по забороні хімзброї

Зеленський призначив ексгенпрокурора Костіна послом в Нідерландах та представником при Організації по забороні хімзброї

12:15 06.04.2025
КНР заявляє про свою позицію щодо протидії зловживанню тарифами з боку США: Тиск і погрози не є правильним способом взаємодії з Китаєм

КНР заявляє про свою позицію щодо протидії зловживанню тарифами з боку США: Тиск і погрози не є правильним способом взаємодії з Китаєм

23:30 04.04.2025
Посол США прокоментувала наслідок ракетного обстрілу по Кривому Рогу

Посол США прокоментувала наслідок ракетного обстрілу по Кривому Рогу

20:57 28.03.2025
Україна та КНР розглядають можливість створення офіційного сервісного центру для ремонту китайської техніки

Україна та КНР розглядають можливість створення офіційного сервісного центру для ремонту китайської техніки

15:16 28.03.2025
Лубінець та посол Туреччини обговорили питання допомоги в поверненні депортованих українських дітей

Лубінець та посол Туреччини обговорили питання допомоги в поверненні депортованих українських дітей

10:11 05.03.2025
У посольстві КНР у США заявили, що готові до будь-якої війни, якщо її прагне американська сторона

У посольстві КНР у США заявили, що готові до будь-якої війни, якщо її прагне американська сторона

11:38 04.03.2025
Sinopec відкрила два великих родовища сланцевої нафти в КНР

Sinopec відкрила два великих родовища сланцевої нафти в КНР

15:44 25.02.2025
Huawei вперше домоглася рентабельності виробництва ШІ-чіпів Ascend

Huawei вперше домоглася рентабельності виробництва ШІ-чіпів Ascend

15:33 02.09.2017
Порошенко призначив посла в Малайзії ще й послом у Республіці Філіппіни

Порошенко призначив посла в Малайзії ще й послом у Республіці Філіппіни

12:25 29.04.2016
Голова ВАСУ Нечитайло вказав Гройсману на відсутність у прем'єра повноважень оцінювати законність судових рішень

Голова ВАСУ Нечитайло вказав Гройсману на відсутність у прем'єра повноважень оцінювати законність судових рішень

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував новини щодо нових оборонних пакетів для України

Зеленський призначив ексгенпрокурора Костіна послом в Нідерландах та представником при Організації по забороні хімзброї

Зеленський призначив Мельника постпредом при ООН, звільнив з посади посла в Бразилії – указ

Зеленський провів Ставку: Максимально збільшуємо виробництво дронів в Україні

Дрони знищили 77 тис. ворожих цілей за березень – Сирський

ОСТАННЄ

Ізраїльський прем'єр прибув до США для обговорення з Трампом митних тарифів

Зеленський анонсував новини щодо нових оборонних пакетів для України

Зеленський призначив Мельника постпредом при ООН, звільнив з посади посла в Бразилії – указ

Зеленський провів Ставку: Максимально збільшуємо виробництво дронів в Україні

Сирський доповів Зеленському щодо присутності Сил оборони в Курській і Бєлгородській областях

Суд застосував запобіжний захід у вигляді застави на 10 млн грн до адвоката, якого підозрюють у несанкціонованому доступі до ЄДРСР

На Харківщині ворожий дрон атакував наряд поліції, правоохоронці отримали контузії

Норвегія надає Україні ще 415 млн євро на артилерійські боєприпаси

Прем'єр Бельгії разом з міністром оборони прямують до України

Ватикан передає Україні чотири машини "швидкої" з медикаментами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА