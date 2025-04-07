Сирський доповів Зеленському щодо присутності Сил оборони в Курській і Бєлгородській областях

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту України Володимиру Зеленському щодо ситуації на фронті, а також присутності Сил оборони у Курській та Білгородській областях.

"Продовжуємо вести активні дії в прикордонних районах на території ворога, і це абсолютно справедливо – війна повинна повертатися туди, звідки вона прийшла. Головна мета, як і раніше, – максимально захистити нашу землю, захистити наші громади на Сумщині, на Харківщині від російських окупантів", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

Окрім того, Сирський доповідав про активність українських підрозділів по лінії кордону, а також у так званій сірій зоні та безпосередньо на території ворога.

"Важливо, що завдяки хоробрості та завдяки стійкості наших воїнів на Курщині, завдяки всій Курській операції вдалося зменшити тиск на інших напрямках фронту, зокрема на Донеччині. Абсолютно важливо по фронту й надалі знищувати російську техніку, всю логістику, якою користується окупант", - наголосив президент.