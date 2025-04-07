Інтерфакс-Україна

Події

20:24 07.04.2025

На Харківщині ворожий дрон атакував наряд поліції, правоохоронці отримали контузії

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Внаслідок атаки ворожого FPV-дрону у Білому Колодязі (Харківська обл.) по службовому автомобілю наряду патрульної поліції, правоохоронці отримали контузію, повідомляє у понеділок відділ комунікацій ГУ Національної поліції у Харківській області.

"Поліцейські вчасно зорієнтувалися та вистрибнули з автомобіля. Ворожий боєприпас влучив у землю неподалік. Правоохоронці отримали контузію. Медики надають їм допомогу",- ідеться у повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Теги: #харківська_область #бпла

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