Інтерфакс-Україна

Події

19:53 07.04.2025

Прем'єр Бельгії разом з міністром оборони прямують до України

1 хв читати
Прем'єр Бельгії разом з міністром оборони прямують до України

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер та бельгійський міністр оборони Тео Франкен вирушили до України.

Про це вони повідомили на своїх сторінках у соцмережах.

"А ми на шляху до України", — написав Де Веверв у своєму Instagram.

Франкен у соцмережі Х також виклав спільне фото з прем’єром, анонсувавши спільний візит.

"Рухаємося разом з нашим прем'єр-міністром до України, всіляко підтримуємо найсміливіших з європейців ", - йдеться у повідомленні.

3 лютого 2025 року у Бельгії майже через вісім місяців після парламентських виборів склав присягу новий склад уряду. Новим прем’єр-міністром Бельгії став Барт Де Вевер із політичної правоцентристської партії "Новий фламандський альянс". Він обійматиме цю посаду вперше.

Міністром закордонних справ буде Махім Прево, а главою Міноборони - Тео Франкен.

31 січня п’ять партій домовилися про створення коаліційного уряду - через 236 днів (майже 8 місяців) після проведення парламентських виборів у країні.

Йдеться про "Новий фламандський альянс" (N-VA), партію соціалістів "Vooruit", партію християнських демократів "CD&V", лібералів "MR" та центристську партію "Les Engagés".

 

 

Теги: #бельгія #візит

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:45 07.04.2025
Генсек НАТО відвідає Японію 8-9 квітня

Генсек НАТО відвідає Японію 8-9 квітня

12:44 04.04.2025
Начальники генштабів Франції та Великої Британії відвідають Київ

Начальники генштабів Франції та Великої Британії відвідають Київ

20:07 02.04.2025
Сибіга 3-4 квітня здійснить візит до штаб-квартири НАТО

Сибіга 3-4 квітня здійснить візит до штаб-квартири НАТО

15:39 01.04.2025
Глава МЗС Німеччини Бербок прибула до Києва і оголосила про пакет допомоги на EUR130 млн

Глава МЗС Німеччини Бербок прибула до Києва і оголосила про пакет допомоги на EUR130 млн

10:16 01.04.2025
Глава МЗС Литви Будріс прибув до Києва

Глава МЗС Литви Будріс прибув до Києва

03:03 01.04.2025
Трамп планує візити до Саудівської Аравії, ОАЕ та Катару під час першої закордонної поїздки – ЗМІ

Трамп планує візити до Саудівської Аравії, ОАЕ та Катару під час першої закордонної поїздки – ЗМІ

23:08 31.03.2025
Візит до військового госпіталю – свідчення спільної віри в перемогу добра над злом – головний рабин України

Візит до військового госпіталю – свідчення спільної віри в перемогу добра над злом – головний рабин України

14:20 31.03.2025
В Київ прибули спікери та віце-спікери парламентів 17 країн Європи – Стефанчук

В Київ прибули спікери та віце-спікери парламентів 17 країн Європи – Стефанчук

14:17 31.03.2025
Пастор Бернс: Люди в Україні помирають незалежно від чиїхось політичних вподобань

Пастор Бернс: Люди в Україні помирають незалежно від чиїхось політичних вподобань

07:58 30.03.2025
Фредеріксен терміново запланувала відвідати Гренландію на тлі заяв адміністрації США щодо захоплення острова

Фредеріксен терміново запланувала відвідати Гренландію на тлі заяв адміністрації США щодо захоплення острова

ВАЖЛИВЕ

Дрони знищили 77 тис. ворожих цілей за березень – Сирський

В середньому за три місяці за 1 кв.км української землі РФ втратила 146 солдатів - ОСУВ "Хортиця"

Одна людина загинула і дві постраждали внаслідок ворожої атаки КАБом у Харківській області

Окупанти впродовж доби втратили 1350 військовослужбовців

Двоє жінок травмовані внаслідок ворожого обстрілу в Херсонській області - ОВА

ОСТАННЄ

Норвегія надає Україні ще 415 млн євро на артилерійські боєприпаси

Ватикан передає Україні чотири машини "швидкої" з медикаментами

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ засудив ракетну атаку РФ на офіси каналів іномовлення у Києві

Конференція з відновлення України у Римі стане найбільшою організованою урядом Італії міжнародною подією у 2025р

Україна і JEF продовжать регулярний діалог для більш ефективного протистояння викликам європейської безпеки - ОП

Мелоні збирається до США, Венс – до Італії, будуть говорити про тарифи – ЗМІ

ЄС запропонував США нульові мита на промтовари - голова Єврокомісії

Україні знадобиться до двох років для перезапуску ЗАЕС після деокупації – очільник "Енергоатому"

На Луганщині оператори СБС уразили російський комплекс ППО

Термінове засідання Радбезу ООН через удар Росії по Кривому Рогу відбудеться у вівторок за ініціативи України - Сибіга

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА