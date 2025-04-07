Прем'єр Бельгії разом з міністром оборони прямують до України

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер та бельгійський міністр оборони Тео Франкен вирушили до України.

Про це вони повідомили на своїх сторінках у соцмережах.

"А ми на шляху до України", — написав Де Веверв у своєму Instagram.

Франкен у соцмережі Х також виклав спільне фото з прем’єром, анонсувавши спільний візит.

"Рухаємося разом з нашим прем'єр-міністром до України, всіляко підтримуємо найсміливіших з європейців ", - йдеться у повідомленні.

3 лютого 2025 року у Бельгії майже через вісім місяців після парламентських виборів склав присягу новий склад уряду. Новим прем’єр-міністром Бельгії став Барт Де Вевер із політичної правоцентристської партії "Новий фламандський альянс". Він обійматиме цю посаду вперше.

Міністром закордонних справ буде Махім Прево, а главою Міноборони - Тео Франкен.

31 січня п’ять партій домовилися про створення коаліційного уряду - через 236 днів (майже 8 місяців) після проведення парламентських виборів у країні.

Йдеться про "Новий фламандський альянс" (N-VA), партію соціалістів "Vooruit", партію християнських демократів "CD&V", лібералів "MR" та центристську партію "Les Engagés".