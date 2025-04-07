Інтерфакс-Україна

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19:06 07.04.2025

Конференція з відновлення України у Римі стане найбільшою організованою урядом Італії міжнародною подією у 2025р

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Конференція з відновлення України у Римі стане найбільшою організованою урядом Італії міжнародною подією у 2025р

Конференція з відновлення України (URC2025), що відбудеться в Римі 10-11 липня цього року, буде найбільшою міжнародною подією, організованою урядом Італії у 2025 році, повідомив Сержіо Монті з Оперативної групи з відновлення України Міністерства закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії.

"Конференція в Римі має на меті бути конкретною та орієнтованою на результати, зосереджуючись на фінансуванні, ініціативах та результатах. Основною метою є підвищення обізнаності та мобілізація постійної міжнародної підтримки та інвестицій для відновлення та реконструкції, реформування та модернізації України", – сказав він у понеділок у Римі на організованій NATO Defense College Foundation конференції "Захист регіону від змішаних загроз".

Монті нагадав, що перша така конференція, присвячена прогресу реформ в Україні в контексті її економічної стійкості та процесу вступу до ЄС, пройшла ще до війни влітку 2021 року у Вільнюсі, а на трьох наступних таких заходах високого рівня після повномасштабної агресії Росії додалася тема швидкого відновлення та довгострокової відбудови України.

Він зазначив, що конференція у Римі відображатиме принципи URC2022 у Лугано щодо інклюзивності та залучення широкого кола зацікавлених сторін до процесу відновлення, а також чотири виміри URC2023 у Берліні: бізнес, людський капітал, місцевий і регіональний, євроінтеграція та реформи – як стовпи відновлення України.

"URC також має на меті посилити інтеграцію з Українською донорською платформою та Діловою консультативною радою для ефективної співпраці", – додав представник італійських організаторів.

За його словами, акцент також буде зроблено на мобілізації приватного сектору, яка є критично важливою для успішного відновлення та економічного зростання України.

"URC намагатиметься вирішити проблеми приватного сектору, зокрема щодо безпеки та стабільності, фінансування та страхування, верховенства права, нормативних актів та ринку кваліфікованої праці", – зазначив Монті.

Він також підкреслив важливість теми інвестування в людський капітал та сприяння соціальній згуртованості, де ключовими проблемами, серед іншого, є реінтеграція внутрішньо переміщених осіб, біженців і ветеранів у цивільне життя.

"Вирішальне значення відновлення людського капіталу України для постконфліктного відновлення країни є питанням, яке стає ще більш своєчасним, оскільки тривають ініціативи щодо можливого припинення вогню", – вважає представник МЗС Італії.

Окрім того, Монті відзначити важливість для майбутнього України захисту її культурної спадщини та національної ідентичності, в тому числі через стимули для креативних індустрій та підтримку ЗМІ для захисту свободи слова, а також підтримку місцевих та регіональних гравців як ключових для відновлення України, спираючись на реформу децентралізації.

За його словами, URC2025 також буде доповнено Форумом відновлення – інтерактивною платформою для українських, італійських та міжнародних зацікавлених сторін, включаючи місцеві та регіональні органи влади, міжнародні фінансові організації.

Представник італійського МЗС також нагадав, що в рамках підготовки до Конференції у Римі пройдуть ще дві події – бізнес-форум у Брюсселі 10-11 квітня та форум у Вероні в першій половині травня, яким передували бізнес-форум у Мілані 5 березня та конференція, присвячена громадянському суспільству, в Києві минулого тижня.

Теги: #urc2025 #італія

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