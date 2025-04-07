Мелоні збирається до США, Венс – до Італії, будуть говорити про тарифи – ЗМІ

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні 16-17 квітня може здійснити візит до США для обговорення з президентом США Дональдом Трампом тарифної політики, з 18 по 20 квітня в Італії з візитом очікують віцепрезидента США Джей Ді Венс, повідомила італійська газета Il Foglio.

"У період з 16 по 17 квітня прем'єр-міністра можуть прийняти в Білому домі, щоб зустрітися з Дональдом Трампом і обговорити питання тарифів . Дата ще не офіційна, але дипломатія Італії працює над тим, щоб двостороння зустріч відбулася швидко", - йдеться у повідомленні газети у понеділок.

Крім того, повідомляється, що за кілька днів, "з 18 по 20 квітня, американський віце-президент Дж. Д. Венс очікується в Італії для інституційного візиту, який повинен ще краще прояснити наміри американської адміністрації щодо Риму, а також щодо всієї Європи".

Для Мелоні це буде перший візит до Білого дому від початку другого терміну Трампа. Перед цим італійська прем’єрка їздила до Вашингтона з нагоди інавгурації Трампа 20 січня, а ще раніше відвідувала маєток Мар-а-Лаго.

Мелоні раніше висловлювала переконання, що європейські держави, які зазнали впливу тарифів США, мають домагатись їхнього скасування шляхом переговорів, а не запроваджувати тарифи у відповідь. Вона вважає, як зазначає газета, "що вибір Трампа "невірний", але закликає бути обережними, "без паніки" та уникати надмірно імпульсивних реакцій, які можуть ще більше ускладнити і без того непросту економічну ситуацію".