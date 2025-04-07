Україні знадобиться до двох років для перезапуску ЗАЕС після деокупації – очільник "Енергоатому"

Після повернення Запорізької АЕС під законний контроль України, робота об’єкта стане можливою лише після виконання перевірок за 27 програмами з безпеки, що розроблені АТ "НАЕК "Енергоатом" та узгоджені з Державною інспекцією ядерного регулювання України (ДІЯРУ).

"Перезапуск окупованої Запорізької атомної електростанції під контролем Росії буде небезпечним. А Україні знадобиться до двох років у мирний час у разі відновлення контролю над станцією", - заявив очільник "Енергоатому" Петро Котін The Guardian.

За його словами, необхідно, зокрема, виконати програми ревізії ядерного палива в активних зонах реакторів, оскільки шестирічний "проєктний термін" перебування тепловиділяючих збірок у реакторах сплинув.

Як пояснив CEO, у цілому існують серйозні проблеми, які необхідно вирішити до відновлення безпечного виробництва електроенергії на ЗАЕС – це, зокрема, недостатня кількість охолоджувальної води, персоналу та вхідного електропостачання. Також наразі АЕС перебуває у небезпечної ситуації, враховуючи, що станція використовувалася як військова база з розташуванням військової техніки, а також із імовірним розміщенням зброї і вибухових матеріалів.

Своєю чергою, як зазначила The Guardian з посиланням на Міністерство енергетики США, Запорізька АЕС експлуатується невідповідним і недостатньо підготовленим персоналом, а чисельність персоналу на станції становить менше третини від довоєнного рівня. Американські джерела також пояснили, що українські реактори, хоча й спочатку були реакторами радянської конструкції типу ВВЕР, розвивалися інакше, ніж їхні російські аналоги, і особливо це стосується систем безпеки. Фахівці, які пройшли російську підготовку і прийшли на заміну українському персоналу, не мають досвіду експлуатації українських аналогів.

Водночас, як доповнили в The Guardian, на Запорізькій АЕС необхідно побудувати насосну станцію, оскільки охолоджувальної води для експлуатації реакторів станції, у випадку відновлення їх роботи, буде недостатньо. У червні 2023 року російські війська зруйнували дамбу Каховської ГЕС нижче за течією Дніпра, що призвело до припинення безперешкодного постачання необхідної води для охолодження реакторів ЗАЕС.

Як повідомлялося, НАЕК "Енергоатом" категорично засуджує спроби легітимізувати незаконне управління Запорізькою АЕС і називає розмови про повернення її в роботу концерном "Росатом" прямим порушенням норм ядерної та радіаційної безпеки.

На минулому тижні компанія заявила, що подальше перебування ЗАЕС в умовах окупації є категорично неприпустимим і будь-які розмови про "перезапуск" енергоблоків ЗАЕС під контролем представників "Росатома" є прямим порушенням норм ядерної та радіаційної безпеки".

Своєю чергою ДІЯРУ нещодавно заявила, що будь-які зміни умов ліцензій експлуатації окупованої РФ Запорізької АЕС, всі шість блоків якої перебувають в стані холодного зупину, можливі лише після деокупації станції та її передачі під повний контроль НАЕК "Енергоатом" та нагляд Держатомрегулювання, демілітаризації, розмінування та всебічної перевірки безпеки усіх систем та споруд станції.

На переконання інспекції, будь-які заяви і коментарі щодо намірів і способів "перезапуску" енергоблоків у поточній ситуації є провокативними і спекулятивними та не мають жодного відношення до питань ядерної безпеки Європейського регіону. Як зазначила ДІЯРУ, МАГАТЕ може надавати рекомендації та продовжувати спостереження за станом безпеки на ЗАЕС, водночас будь-які рішення щодо дозволів на експлуатацію ядерних установок є відповідальністю законних державних органів, якими для ЗАЕС були і залишаються органи державної влади України.

Наразі "Енергоатом" експлуатує дев'ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7880 МВт. Всі вони розташовані на підконтрольній Україні території.

Запорізька АЕС з шістьома енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після її окупації 3-4 березня 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня того ж року.