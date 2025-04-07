Інтерфакс-Україна

Події

17:45 07.04.2025

Загальна кількість звернень до центрів рекрутингу сягнула майже 50 тис. - Міноборони

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Загальна кількість звернень до центрів рекрутингу сягнула майже 50 тис. - Міноборони

За перший тиждень квітня центри рекрутингу української армії надали 1 137 консультацій, загальна кількість звернень досягла 49 543.

Як повідомила пресслужба Міноборони, серед всіх громадян, що зверталися до центрів за консультацією, 9 964 кандидати розпочали процес приєднання до Сил оборони України. Зокрема, за минулий тиждень цей показник склав 199 осіб.

Частка жінок, які звернулися до центрів рекрутингу, становить 21%. Цей показник є найбільшим у таких областях: Чернівецька – 43%; Хмельницька – 39%; Вінницької – 37%.

В Україні працює 49 рекрутингових центрів української армії, зокрема один онлайн-центр, в яких надаються конфіденційні консультації. Центри переважно розташовані у приміщеннях ЦНАПів. На їхній території заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток групами оповіщення.

Теги: #міноборони #рекрунтинговий_центр

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