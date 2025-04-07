Генштаб показав просування військ РФ в сторону Гуєво Курської області і відновлення позицій ЗСУ на захід від нього

Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська вийшли на північні околиці села Гуєво Суджанського району Курської області, натомість Збройні сили України відновили свої позиції на захід від села, куди ворог просунувся кількома днями раніше, свідчать карти до оперативної інформації Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 8:00 понеділка, опубліковані у Facebook.

Також повідомляється про п’ять напрямків ворожих атак на український плацдарм у Курській області та чотири на захід від нього, безпосередньо по території Сумської області в районі сіл Басівка та Біловоди. Днем раніше генштаб повідомляв про вісім і два напрямки відповідно.

За даними Генштабу, на курському напрямку минулої доби українські воїни відбили 35 атак противника. Ворог здійснив 212 артилерійських обстрілів та завдав 16 авіаційних ударів, скинувши 27 керованих авіабомб. Позаминулої доби ЗСУ відбили 17 атак противника у Курській області, натомість росіяни здійснили 322 артобстріли та 22 авіаудари, скинувши 34 КАБ.

Проєкт DeepState про зміну площі контролю українських військ в Курській області не повідомляє: за їх даними, вона з 3 квітня становить 63,18 кв. км. Площа "сірої зони" з невизначеним контролем, в якій перебувають села по обидва боки державного кордону в Курській та Сумській областях, кілька днів тому зросла до 81,18 кв. км і відтоді також не мілянася. Площа Сумської області під контролем військ РФ, як і раніше, лише 0,69 кв. км без населених пунктів.

За даними Deepstate, площа "сірої зони" у Красноярузькому районі Білгородської області РФ також не міняється і з позаминулого тижня становить 13,08 кв. км. Вона включає села Попівка і частково Демидівка. Генштаб про дії ЗСУ в Бєлгородській області, як і раніше, не повідомляє, на своїх мапах сіру зону на її територію не розповсюджує.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) відзначає, що ЗСУ постійно контролюють невеликі частини Білгородської області РФ, натомість російські окупанти – частини Сумської обласні України на північ від села Басівка. Зміну площі контролю за минулу добу, у тому числі у Курській області, аналітики Інституту на своїх мапах не показують. Просування російських військ в бік Юнаківки Сумської області на південь від Басівки не підтверджується.

Проте у зведенні повідомляють, що "російські війська нещодавно просунулися в Курській та Сумській областях на тлі продовження бойових дій на кордоні цих областей 6 квітня". "Геолокаційні кадри, опубліковані 5 і 6 квітня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Гуєво та південніше Басівки Сумської області", - повідомляють в ISW.