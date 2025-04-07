Інтерфакс-Україна

Події

08:19 07.04.2025

Упродовж доби зафіксовано 165 бойових зіткнень

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Упродовж доби зафіксовано 165 бойових зіткнень
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 понеділка. 

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням 23 ракет, а також 90 авіаударів, зокрема, скинув 158 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив понад 5600 обстрілів, з них 149 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2112 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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