Упродовж доби зафіксовано 165 бойових зіткнень

Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 понеділка.

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням 23 ракет, а також 90 авіаударів, зокрема, скинув 158 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив понад 5600 обстрілів, з них 149 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2112 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб