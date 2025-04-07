Новий проєкт угоди про мінеральні ресурси Україна та США почнуть обговорювати наступного тижня - ЗМІ

Міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що українська делегація вирушить наступного тижня до Вашингтона на переговори щодо нового проєкту угоди про копалини, повідомляє Associated Press (AP), якому урядовиця дала інтерв'ю.

До складу делегації увійдуть представники міністерств економіки, закордонних справ, юстиції та фінансів.

"У лютому сторони готувалися підписати рамкову угоду, але план був зірваний після суперечливої зустрічі в Овальному кабінеті між президентом США Дональдом Трампом, віце-президентом Джей-Ді Венсом і президентом України Володимиром Зеленським", - нагадує AP.

Україна володіє значними покладами понад 20 мінералів, які США вважають стратегічно важливими, зокрема титану, який використовується для виготовлення крил літаків, літію, ключового для кількох технологій виробництва акумуляторів, та урану, що використовується в ядерній енергетиці.

Незважаючи на зрив зустрічі в Овальному кабінеті, українські посадовці виявили зацікавленість у підписанні рамкової угоди в будь-який час, розглядаючи її як важливий крок для завоювання прихильності президента Дональда Трампа та посилення підтримки США у війні проти повномасштабного російського вторгнення.

Після кількох тижнів мовчання щодо статусу угоди Вашингтон надіслав Києву новий проект, який виходить за рамки початкового варіанту.

"Незрозуміло, чому США вирішили обійти підписання рамкової угоди і натомість просунули більш комплексний проект угоди, який, ймовірно, потребуватиме ратифікації українським парламентом", - зазначають в AP.

"Наразі ми маємо документ, який відображає позицію юридичної команди Міністерства фінансів США, - сказала AP Свириденко. "Це не остаточна версія, це не спільна позиція".

За її словами, зараз завдання України - зібрати технічну команду для переговорів, визначити червоні лінії та основні принципи, і вже наступного тижня відправити делегацію до Вашингтона на технічні переговори.

"Свириденко відмовилася публічно розповісти про офіційну оцінку Україною нового проекту, але зазначила, що зараз існує більш детальний документ, який описує створення фонду. І якщо початковий проект зосереджувався насамперед на намірі заснувати фонд, то в останній версії, за словами Свириденко, викладено те, як американські радники бачать його структуру та роботу", - йдеться в матеріалі AP.

Попередня версія рамкової угоди, отримана агентством Associated Press, містила плани щодо створення інвестиційного фонду, яким би спільно володіли та управляли Сполучені Штати та Україна, з метою підтримки відновлення зруйнованої війною економіки України.

Згідно з умовами, Україна спрямовуватиме до фонду 50% майбутніх доходів, отриманих від ключових національних активів, включаючи мінерали, вуглеводні, нафту, природний газ та інші видобувні ресурси.

Рамкова угода, яка так і не була підписана, передбачала, що доходи від її природних ресурсів надходитимуть до фонду і використовуватимуться для відновлення країни, а не передачу права власності або контролю над цими ресурсами Сполученим Штатам.

"Ми дуже зосереджені на тому, щоб остаточний проект угоди після переговорів повністю відповідав нашим стратегічним інтересам, - сказала Свириденко.

Джерело: https://apnews.com/article/trump-zelenskyy-deal-minerals-ukraine-investment-fund-d8e03ddc86510cd4c4acca1fcb6fe253