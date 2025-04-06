Інтерфакс-Україна

Події

15:27 06.04.2025

Bloomberg повідомив, що Індія домагатиметься нової торговельної угоди зі США

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Bloomberg повідомив, що Індія домагатиметься нової торговельної угоди зі США

Індія, проти товарів якої США мають намір запровадити мита в 26%, має намір зробити своїм пріоритетом укладення з Вашингтоном нової торговельної угоди, повідомляє в неділю Bloomberg з посиланням на джерело.
"За словами чиновника індійського уряду, Індія навряд чи негайно піде на заходи у відповідь у зв'язку із запровадженням тарифів президентом США Дональдом Трампом, а концентруватиме зусилля на виробленні на переговорах двосторонньої торговельної угоди США для зниження мит", - інформує агентство.
За його словами, Індія бажає діалогу, а не конфронтації, і на переговорах можуть розглядати всі варіанти дій, будь-які товари та послуги.
Bloomberg нагадує, що після повернення Трампа в Білий дім прем'єр Індії Нарендра Моді домовився з лідером США розробити торговельний договір до осені цього року. При цьому індійський уряд уже пішов на кілька поступок адміністрації США у сфері торгівлі та імміграції, виявляв готовність знизити мита на американський імпорт.
Трамп оголосив 2 квітня про рішення запровадити відповідні мита щодо іноземних торгових партнерів США. Трамп сказав, що встановив базовий мінімальний рівень мит у 10%. У Білому домі пояснили, що він почне діяти 5 квітня, а вищі мита - 9 квітня.

Однак минулої п'ятниці влада Китаю ухвалила рішення запровадити додаткові мита в розмірі 34% на товари зі США: для Китаю нові мита США становитимуть 34%. У Пекіні попередили, що будуть готові вживати подальших заходів щодо США для захисту своїх інтересів.

Теги: #індія #сша #тарифи

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