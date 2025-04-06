Інтерфакс-Україна

Події

08:13 06.04.2025

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждало 7 людей – Прокудін

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Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждало 7 людей – Прокудін

Російські війська у суботу обстріляли Херсонську область, внаслідок чого постраждало семеро людей, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Веселе, Велетенське, Гаврилівка, Зеленівка, Кізомис, Козацьке, Костирка, Львове, Микільське, Михайлівка, Молодіжне, Надеждівка, Новоолександрівка, Олександрівка, Ольгівка, Осокорівка, Понятівка, Правдине, Садове, Станіслав, Софіївка, Томина Балка, Урожайне, Хрещенівка, Червоний Маяк, Шляхове та місто Херсон", - написано в телеграмі.

Прокудін зазначив, що через російську агресію 7 людей дістали поранення.

За його словами, російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили  багатоповерхівку та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу та приватні автомобілі.

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

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