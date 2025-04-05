Міноборони запроваджує нові посади

Міністерство оборони України запроваджує нові посади у військових частинах, батальйонах та шпиталях, повідомила пресслужба відомства.

Як зазначається, в переліку нових посад - офіцери, сержанти та солдати соціального супроводу. Завданням таких фахівців буде допомога у різних питаннях військовим, а також їх рідним та командирам.

"Ми зараз запускаємо нову програму навчання цієї категорії військовослужбовців, щоб вони могли коректно і чітко доносити інформацію до членів родин наших військовослужбовців, щоб вони могли працювати з нашими пораненими, а також працювати з військовими, у яких виникає дуже багато питань", - цитує пресслужба слова заступника глави відомства, бригадного генерала юстиції Сергія Мельника.

Він також зазначив, що, серед іншого, відповідна навчальна програма включає в себе військове право, а також роботу з пораненими та військовополоненими.

"Також мною було поставлено завдання Генеральному штабу, для того, щоб розробили критерії, щоби могли комплектувати ці посади цивільними особами, які можуть мати бажання призватися через рекрутинговий центр на військову службу і займати ці посади", - додав Мельник.