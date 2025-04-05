Інтерфакс-Україна

Події

02:16 05.04.2025

Унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу постраждала 61 людина, серед них 12 дітей – ОВА

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Унаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу 4 квітня постраждала 61 людина, серед яких 12 дітей, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в своєму Телеграм у суботу.

"У лікарнях перебувають 40 містян. Решта – під амбулаторним наглядом", – зазначив він.

За словами Лисака, місцеві жителі у глибокій скорботі: "Люди, які оплакують загиблих рідних. Батьки, які у розпачі схилились над тілами дітей. Кров мирних мешканців на вулиці. Кров, яку ніколи не відмити російським військовим злочинцям", – написав він.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/20648

Теги: #постраждалі #ова #кривийріг

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