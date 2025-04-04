Інтерфакс-Україна

Події

20:23 04.04.2025

З 14 загиблих у Кривому Розі шестеро дітей - Зеленський

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З 14 загиблих у Кривому Розі шестеро дітей - Зеленський
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Кількість загиблих дітей внаслідок російського ракетного удару по місту Кривій Ріг Дніпропетровської області сягнула шести, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Станом на зараз відомо про 14 загиблих, серед них 6 дітей. Мої співчуття рідним та близьким. Рятувальна операція триває. Пошкоджені щонайменше 5 будинків", - написав Зеленський в Телеграм у п'ятницю ввечері.

За його словами, російська ракета влучила просто по вулиці міста, "по території із житловими будинками". "Попередньо це удар балістикою",- повідомив президент.

Зеленський підкреслив, що РФ не хоче припинення вогню. "Ми це бачимо. Увесь світ бачить. Кожна ракета, кожен ударний дрон доводять, що Росія хоче тільки війни. І тільки від тиску світу на Росію, від усіх зусиль для зміцнення України, нашої ППО, наших сил – тільки від цього залежить, коли закінчиться війна. Америка, Європа, всі інші у світі мають достатню спроможність, щоб змусити Росію відмовитися від терору і війни. І це треба забезпечити: мир потрібен", - сказав голова держави.

 

 

Теги: #кривий_ріг #жертви #президент

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