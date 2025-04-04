США віддані НАТО – Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявляє, що державний секретар США Марко Рубіо чітко запевнив у відданості Вашингтона альянсу.

"Ми щойно завершили два дуже продуктивних дня зустрічей, які охоплювали широкий спектр питань. Члени Альянсу почули дуже чітке повідомлення від державного секретаря Рубіо про зобов’язання США перед НАТО, а також дуже чітке очікування, що Європа та Канада повинні взяти на себе більше відповідальності за нашу спільну безпеку та продовжувати збільшувати витрати на оборону. Під час обговорень цих двох днів ми дійшли згоди, що оскільки світ стає все більш небезпечним, НАТО нам потрібне більше, ніж будь-коли. І ми єдині в нашій відданості один одному в цьому альянсі", - заявив Рютте у п’ятницю в Брюсселі на пресконференції по завершенню дводенного засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

Він наголосив, що це зобов’язання є принциповим "не лише на основі спільних цінностей та спільної історії, але є й глибоко практичним". "Ми стикаємося з реальними загрозами нашій безпеці, найбільш прямими з боку Росії, а також з боку інших держав і не держав, на крайній півночі, з півдня, на східному фланзі та в кіберпросторі. З якими б викликами ми не стикалися, ми повинні переконатися, що у нас є сили та можливості, необхідні для стримування агресії та захисту. Тож ми інвестуватимемо більше, набагато більше, як це вже почали робити багато союзників", - деталізував генсек НАТО.

Він зазначив, що союзники також будуть виробляти (озброєння) "все швидше і швидше".

Рютте також розповів, що під час засідання Ради Україна-НАТО міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про ситуацію на місцях. "Члени Альянсу запевнили його у своїй постійній підтримці України в цій боротьбі сьогодні та сприянні розбудові її збройних сил на майбутнє. І ми обговорили важливі переговори, які США ведуть з Україною, а також з Росією, щоб спробувати довести війну до справедливого та тривалого кінця. Ми підтримуємо прагнення до миру", - наголосив він.

У цьому зв’язку Рютте також констатував, що союзники, в тому числі завдяки зусиллям, очолюваним Францією та Великою Британією, показали, що вони "готові, хочуть і здатні взяти на себе більше відповідальності, допомагаючи забезпечити мир, коли прийде час". "Сама НАТО продовжує надавати політичну та практичну підтримку Україні через наше командування в Вісбадені, наш офіс в Україні тощо. І як було оголошено в середу, за перші три місяці 2025 року члени НАТО пообіцяли виділити Україні понад 20 млн євро на безпекову допомогу", - додав генсек НАТО.

Рютте також повідомив, що до союзників в рамках цієї зустрічі приєдналися і індо-тихоокеанські партнери з Австралії, Японії, Нової Зеландії та Республіки Корея. "Безпека Індо-Тихоокеанського та Євроатлантичного регіонів пов’язана як ніколи раніше. Війна проти України є лише одним із прикладів цього, оскільки Китай, Північна Корея та Іран продовжують підтримувати російську військову машину. Це створює ризики для всіх нас, але ми уважно ставимося до цих ризиків і сповнені рішучості гарантувати, що ми готові їх усунути. Тож ми продовжуємо зміцнювати наші зв’язки, в тому числі щодо оборонно-промислового співробітництва", - зазначив генсек НАТО.