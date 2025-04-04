Інтерфакс-Україна

Події

14:27 04.04.2025

Сибіга і Сіярто домовилися наступного тижня провести наступний раунд консультацій між командами України та Угорщини

1 хв читати
Сибіга і Сіярто домовилися наступного тижня провести наступний раунд консультацій між командами України та Угорщини

Міністри закордонних справ України Андрій Сибіга і Угорщини Петер Сіярто обговорили шляхи вирішення питань у двосторонніх відносинах, домовилися наступного тижня провести раунд відповідних консультацій між командами двох країн.

"Я зустрівся з Петером Сіярто, щоб обговорити наш двосторонній порядок денний і підтвердити зацікавленість України у підтримці конструктивного діалогу з Угорщиною. Ми обговорили шляхи вирішення питань у наших двосторонніх відносинах. Україна зацікавлена в пошуку рішень, а не перешкод. Ми домовилися наступного тижня провести наступний раунд відповідних консультацій між командами України та Угорщини", - написав Сибіга в соцмережі Х.

Міністр наголосив, що "як два сусіди, обидва наші народи заслуговують на надійний мир, безпеку та розвиток".

Теги: #сіярто #зустріч #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:42 04.04.2025
Сибіга: угоду з США про мінеральні ресурси аналізують на відповідність українському законодавству та майбутньому членству в ЄС

Сибіга: угоду з США про мінеральні ресурси аналізують на відповідність українському законодавству та майбутньому членству в ЄС

13:24 04.04.2025
Сибіга: "Рамштайн" продовжуватиме існувати навіть за відсутності США

Сибіга: "Рамштайн" продовжуватиме існувати навіть за відсутності США

13:00 04.04.2025
Сибіга: Україна ніколи не прийме право вето третьої країни на її членство в НАТО

Сибіга: Україна ніколи не прийме право вето третьої країни на її членство в НАТО

11:09 04.04.2025
Сибіга на засіданні Ради Україна-НАТО закликав посилити тиск на Росію, низка держав оголосила про нові зобовʼязання та пакети допомоги

Сибіга на засіданні Ради Україна-НАТО закликав посилити тиск на Росію, низка держав оголосила про нові зобовʼязання та пакети допомоги

20:08 03.04.2025
Сибіга в НАТО буде говорити про тиск на РФ, щоб змусити розпочати справжній діалог та про гарантії безпеки

Сибіга в НАТО буде говорити про тиск на РФ, щоб змусити розпочати справжній діалог та про гарантії безпеки

18:47 03.04.2025
Сибіга обговорив з міністром закордонних справ Туреччини підтримання миру та безпеки в Чорноморському регіоні

Сибіга обговорив з міністром закордонних справ Туреччини підтримання миру та безпеки в Чорноморському регіоні

15:44 03.04.2025
Сибіга розпочав візит до штаб-квартири НАТО

Сибіга розпочав візит до штаб-квартири НАТО

03:55 03.04.2025
Віткофф зустрівся у Вашингтоні зі спецпредставником Путіна - ЗМІ

Віткофф зустрівся у Вашингтоні зі спецпредставником Путіна - ЗМІ

20:07 02.04.2025
Сибіга 3-4 квітня здійснить візит до штаб-квартири НАТО

Сибіга 3-4 квітня здійснить візит до штаб-квартири НАТО

17:52 02.04.2025
Рютте: Сибіга поінформує нас про погляди на процес досягнення справедливого миру

Рютте: Сибіга поінформує нас про погляди на процес досягнення справедливого миру

ВАЖЛИВЕ

Росія знищила 214 тис. об'єктів цивільної інфраструктури в Україні - Єрмак

Рютте: Шлях України до НАТО є незворотнім, але ми ніколи не обіцяли, що членство буде частиною мирної угоди

Укргідрометцентр попереджає про заморозки в наступні дві ночі

Постраждалий внаслідок вибуху авто в м.Дніпро посадовець помер в лікарні, відкрита справа по статті "теракт" - Нацполіція

Від початку повномасштабного вторгнення ми змогли повернути до безпечного використання понад 35 тис. кв. км територій - Шмигаль

ОСТАННЄ

Експосол Японії в Україні Мацуда Кунінорі увійшов до консультативної ради ДТЕК

СБУ повідомила про заочну підозру двом адміралам та полковнику РФ, відповідальним за ракетний удар по центру Одеси

Колишньому комбату Лапіну, який брав участь в обороні Харківщини, змінено запобіжний захід

У Гамбурзькій мистецькій галереї відкрили український аудіогід

Рубіо: Трамп не піде на безкінечні переговори з РФ

Єрмак: Сьогодні є не дуже гарні тенденції зближення з росіянами

Конкретних дат щодо перемовин з США поки немає, але вони продовжаться, - Єрмак

Росія знищила 214 тис. об'єктів цивільної інфраструктури в Україні - Єрмак

Медіарух закликає обміняти російського агента Молчанова на полоненого журналіста Хилюка

США віддані НАТО – Рютте

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА