Сибіга і Сіярто домовилися наступного тижня провести наступний раунд консультацій між командами України та Угорщини

Міністри закордонних справ України Андрій Сибіга і Угорщини Петер Сіярто обговорили шляхи вирішення питань у двосторонніх відносинах, домовилися наступного тижня провести раунд відповідних консультацій між командами двох країн.

"Я зустрівся з Петером Сіярто, щоб обговорити наш двосторонній порядок денний і підтвердити зацікавленість України у підтримці конструктивного діалогу з Угорщиною. Ми обговорили шляхи вирішення питань у наших двосторонніх відносинах. Україна зацікавлена в пошуку рішень, а не перешкод. Ми домовилися наступного тижня провести наступний раунд відповідних консультацій між командами України та Угорщини", - написав Сибіга в соцмережі Х.

Міністр наголосив, що "як два сусіди, обидва наші народи заслуговують на надійний мир, безпеку та розвиток".