Головний російський переговірник заявив, що в переговорах щодо припинення війни в Україні досягнуто прогресу - ЗМІ

Спецпредставник президента РФ з економічного співробітництва з іноземними державами Кирило Дмитрієв заявив, що ключовою темою його переговорів у Вашингтоні з представниками адміністрації президента США стало питання відновлення російсько-американських відносин, повідомила RFE/RL.

За словами Дмитрієва, зустрічі з ключовими членами американської адміністрації стосувалися відновлення діалогу між Росією та США, повністю зупиненого за президентства Джо Байдена, але адміністрація Трампа, за його словами, налаштована на вирішення всього спектра питань і "чує позицію Росії".

"Але ми наголосили б на тому, що адміністрація президента Трампа, ключові люди в адміністрації націлені на вирішення всього спектру питань російсько-американських відносин, вони налаштовані на вирішення геополітичних питань, вони чують позицію Росії з багатьох питань", – цитує Дмитрієва RFE/RL.

Дмитрієв додав, що Росія і США досягли значного прогресу щодо України.

"І також ми бачимо, що вже досягнуто значного прогресу. Наприклад, під керівництвом президента Путіна і президента Трампа досягнуто згоди про, фактично, ненанесення ударів по енергетичній інфраструктурі між Росією та Україною, що, безумовно, перший такий крок у деескалації українського конфлікту", – сказав представник президента РФ.

Російський політик не уточнив з ким зустрічався, але раніше телеканал CNN, який перший повідомив про поїздку російського представника до Вашингтона, стверджував, що Дмитрієв зустрінеться зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом.

Джерело: https://www.radiosvoboda.org/a/news-dmytriyev-vashynhton-vizyt-perehovory/33372841.html