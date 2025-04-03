Інтерфакс-Україна

Події

22:31 03.04.2025

РФ вичерпує запаси своїх танків та не захищається від можливого вторгнення з боку України - головнокомандувач сил НАТО у Європі

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РФ втратила величезну кількість техніки в Україні і зараз розширили свої можливості з виробництва наступальних озброєнь, повідомив головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі на слуханнях в Комітеті Сенату США у справах збройних сил у четвер.

"Вони розпочали війну (мається на увазі повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році – ІФ-У), маючи десь близько 13 тісяч танків в строю і на зберіганні, і зараз вони починають наближатися до кінця, до вичерпування танків на зберіганні. Тож залежно від того, скільки ще вони втратять, залежатиме, як швидко вони зможуть відновитися", - сказав він.

За словами головнокомандувача, при цьому РФ готуються до наступальних дій проти України і можливо країн НАТО, але не до наступу української сторони. "Вони значно розширили свої можливості з виробництва деяких видів артилерійських снарядів, крилатих ракет і виробляють деякі види озброєнь, такі як односторонні ударні безпілотники у величезній кількості, яких до війни вони взагалі не виробляли. І я б охарактеризував цей потенціал як наступальний. Іншими словами, вони не захищаються від можливого вторгнення з боку України. Вони готуються до продовження наступальних дій проти України і, можливо, союзників по НАТО, якщо вони досягнуть успіху в Україні", - сказав Каволі.

Джерело: https://www.c-span.org/program/senate-committee/generals-testify-on-european-africa-combatant-commands/658098

Теги: #війна #рф

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