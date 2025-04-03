Інтерфакс-Україна

Події

18:14 03.04.2025

Розмови про перезапуск ЗАЕС "Росатомом" є прямим порушенням норм ядерної та радіаційної безпеки – "Енергоатом"

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Розмови про перезапуск ЗАЕС "Росатомом" є прямим порушенням норм ядерної та радіаційної безпеки – "Енергоатом"

НАЕК "Енергоатом" категорично засуджує спроби легітимізувати незаконне управління Запорізькою АЕС і називає розмови про повернення її в роботу концерном "Росатом" прямим порушенням норм ядерної та радіаційної безпеки.

"Подальше перебування ЗАЕС в умовах окупації є категорично неприпустимим. Будь-які розмови про "перезапуск" енергоблоків ЗАЕС під контролем представників "росатома" є прямим порушенням норм ядерної та радіаційної безпеки", – йдеться у заяві компанії як відповідь "на численні запити представників медіа щодо інформації про ймовірний запуск Запорізької АЕС".

"Ліцензію на експлуатацію ЗАЕС має її законний оператор – АТ "НАЕК "Енергоатом", і лише українські фахівці мають право та компетенцію здійснювати управління станцією", – наголосила НАЕК.

"Енергоатом" вказав, що через окупацію значно погіршився стан критично важливих систем безпеки, а відсутність належного обслуговування та доступу до оригінальних запчастин, порушення графіків ремонтів та неможливість проведення повноцінних інспекцій призводить до критичної деградації обладнання та створюють передумови для потенційних аварійних ситуацій.

"Заяви про "професійне управління" станцією представниками "росатома" не відповідають дійсності", – підкреслив оператор АЕС.

Як повідомлялося, Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) нещодавно заявила, що будь-які зміни умов ліцензій експлуатації окупованої РФ Запорізької АЕС, всі шість блоків якої перебувають в стані холодного зупину, можливі лише після деокупації та передачі під повний контроль НАЕК "Енергоатом" та нагляд Держатомрегулювання, демілітаризації, розмінування та всебічної перевірки безпеки усіх систем та споруд станції.

На її переконання, будь-які заяви і коментарі щодо намірів і способів "перезапуску" енергоблоків у поточній ситуації є провокативними і спекулятивними та не мають жодного відношення до питань ядерної безпеки Європейського регіону. Як зазначила ДІЯРУ, МАГАТЕ може надавати рекомендації та продовжувати спостереження за станом безпеки на ЗАЕС, водночас будь-які рішення щодо дозволів на експлуатацію ядерних установок є відповідальністю законних державних органів, якими для ЗАЕС були і залишаються органи державної влади України.

ДІЯРУ акцентує, що безпечна експлуатація об’єкту мирного використання ядерної енергії неможлива за відсутності кінцевого поглинача тепла, надійного водозабезпечення, стабільного зовнішнього електропостачання, належного технічного обслуговування, кваліфікованого персоналу, що пройшов відповідну підготовку і отримав дозволи на право експлуатації ядерних установок. Також вона неможлива без інфраструктури аварійної готовності та реагування, системи раннього оповіщення та радіаційного контролю у зоні спостереження, цивільної відповідальності окупаційної адміністрації за ядерну шкоду.

Напередодні глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі в інтерв'ю Reuters назвав поступовий перезапуск ЗАЕС можливим, зазначивши, що для її роботи у повному обсязі "знадобиться більше року, можливо, навіть більше". "Ми хочемо мати момент, коли ми зможемо підтвердити, що в цьому районі більше не ведуться бойові дії", – вказав він.

Запорізька АЕС вже здійснювала спроби порушити ліцумови. Зокрема, у липні та жовтні 2023 року переводила енергоблок №4 у стан "гарячий зупин", незважаючи на вимоги ДІЯРУ та "Енергоатома". Оператор АЕС тоді наголошував, що у липні на ЗАЕС-4 внаслідок розігріву сталося протікання радіоактивного теплоносія (води) з першого в другий контур, що є порушенням одного з бар'єрів на шляху поширення радіоактивного забруднення.

За його інформацією, аналогічна ситуація сталася і під час спроби російських окупантів "розігріти" енергоблок №6. Окрім того, його переведення в "гарячий" зупин призвело до значного збільшення кількості рідких радіоактивних відходів на майданчику, що несе потенційну шкоду для персоналу, населення і довкілля.

Теги: #енергоатом #заес

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