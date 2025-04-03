Інтерфакс-Україна

Події

08:08 03.04.2025

Окупанти за добу втратили 1390 осіб та 88 од. автотехніки - Генштаб

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Окупанти за добу втратили 1390 осіб та 88 од. автотехніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1390 окупантів, 6 танків, 22 бронемашини, 49 артсистем, 92 БПЛА, а також 88 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.04.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 919570 (+1390) осіб, танків ‒ 10521 (+6) од, бойових броньованих машин ‒ 21902 (+22) од, артилерійських систем – 25625 (+49) од, РСЗВ – 1348 (+1) од, засоби ППО ‒ 1123 (+0) од, літаків – 370 (+0) од, гелікоптерів – 335 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31597 (+92), крилаті ракети ‒ 3123 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 42775 (+88) од, спеціальна техніка ‒ 3787 (+0)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0WYVvWt5mzCHDdSJ26N4nBvRAvBEQjPNEjTAdwBuh7yVkCuUnbACE9zwSijk4MVefl

Теги: #рф #генштаб #втрати

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