"Укрпошта" втратила відділення в Запорізькій області, поранено листоношу в Нікополі

АТ "Укрпошта" внаслідок російського обстрілу втратила відділення в селищі Малокатеринівка Запорізької області, під час обстрілу Нікополя важке поранення дістала листоноша – вона втратила руку.

"Не встигли оговтатися від нещодавніх втрат, як знову переживаємо чорну смугу російського терору. Нікополь. Під час обстрілу тяжко поранили нашу листоношу. Лікарі врятували життя Юлії, але вона втратила руку. Ми поруч і робимо все можливе, аби допомогти", - повідомила "Укрпошта" в фейсбук в середу.

У повідомленні сказано, що в Малокатеринівці росіяни вщент знищили відділення, проте обійшлось без жертв.

"На щастя, ніхто з працівників та клієнтів не постраждав. Зараз наша героїчна команда разом із місцевою владою та ЗСУ оцінює можливість відносно безпечного відновлення роботи, бо нас там чекають понад 3000 мешканців. І щойно військова ситуація дозволить, ми це обов’язково зробимо. Ну, а знищене майно, як завжди, запишемо ворогу в борг", - написав в середу в Фейсбук гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.