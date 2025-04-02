Інтерфакс-Україна

Події

17:03 02.04.2025

З чотирьох громад Донецької області за тиждень примусово евакуйовано 66 дітей з родинами

1 хв читати

Впродовж минулого тижня (24-30 березня) з чотирьох громад Донецької області, територія яких визнана зоною бойових дій, було евакуйовано 66 дітей з родинами, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

"Новий етап евакуації родин з дітьми у примусовий спосіб розпочався в окремих населених пунктах чотирьох громад. Впродовж тижня, що минув, були евакуйовані 66 дітей з родинами. З Лиманської громади евакуювали 3 дітей, з Криворізької – 2 дітей, з Добропільської - 15 дітей, з Дружківської громади – 37 дітей", - йдеться у повідомленні ОВА у телеграмі у середу.

Повідомляється, що у двох громадах були також випадки повторної евакуації, коли родина, що раніше виїхала, повернулась додому і тепер знову потрапила під евакуацію в примусовий спосіб. З Комарської громади повторно вивезена 1 дитина, з Шахівської – 4 дитини.

За даними ОВА, на підконтрольній українській владі території Донеччини залишаються проживати близько 284 тисяч цивільних мешканців. З них 21 940 – це діти. У 17 громадах, територія яких визнана зоною активний бойових дій, населення складає 29 730 жителів. Діти на цій території проживають тільки в Лиманській громаді, їх 212.

Наразі примусова евакуація родин з дітьми відбувається з населених пунктів, розташованих за 10 км від лінії фронту. Але цю відстань планується збільшити до 15 км.

Теги: #донецька_область #евакуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:07 02.04.2025
Жителі Покровська та Красного Лиману загинули 1 квітня, ще троє жителів Донецької області поранені

Жителі Покровська та Красного Лиману загинули 1 квітня, ще троє жителів Донецької області поранені

16:56 01.04.2025
Збитки держави через незаконний видобуток вугілля поблизу шахти Свято-Покровська перевищили 5 млрд грн - ДБР

Збитки держави через незаконний видобуток вугілля поблизу шахти Свято-Покровська перевищили 5 млрд грн - ДБР

18:58 30.03.2025
На Сумщині РФ вдарила під час евакуації мешканців, поранений чоловік – МВС

На Сумщині РФ вдарила під час евакуації мешканців, поранений чоловік – МВС

20:12 27.03.2025
Влада Донеччини розширила зону примусової евакуації сімей з дітьми

Влада Донеччини розширила зону примусової евакуації сімей з дітьми

17:14 26.03.2025
В Донецькій області планують посилити обов'язкову евакуацію родин з дітьми

В Донецькій області планують посилити обов'язкову евакуацію родин з дітьми

18:58 22.03.2025
Щонайменше двоє людей загинуло і троє поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів в Донецькій області

Щонайменше двоє людей загинуло і троє поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів в Донецькій області

12:03 22.03.2025
Зеленський приїхав у Донецьку область

Зеленський приїхав у Донецьку область

23:28 21.03.2025
З будинку в Подільському районі евакуювали чотирьох людей, пожежу локалізували - Кличко

З будинку в Подільському районі евакуювали чотирьох людей, пожежу локалізували - Кличко

15:49 21.03.2025
УЧХ продовжує евакуацію людей з прикордоння Сумщини

УЧХ продовжує евакуацію людей з прикордоння Сумщини

13:27 21.03.2025
З двох громад Сумщини за добу евакуйовано 35 осіб

З двох громад Сумщини за добу евакуйовано 35 осіб

ВАЖЛИВЕ

Від ворожого удару по Кривому Рогу загинули четверо людей, постраждали - троє

Внаслідок ворожого удару по Кривому Рогу, за попередньою інформацією, загинули три людини - ОВА

Україна отримає $432 млн від Світового банку на відновлення транспортної інфраструктури - Шмигаль

Нова зустріч "коаліції охочих" пройде 10 квітня, засідання у форматі "Рамштайн" - 11 квітня у Брюсселі - делегація Британії при НАТО

НАБУ повідомляє про викриття розкрадання при закупівлях продуктів харчування для ЗСУ на 733 млн грн

ОСТАННЄ

Від ворожого удару по Кривому Рогу загинули четверо людей, постраждали - троє

До мовного омбудсмена надійшло 646 звернень щодо порушення закону про мову з початку 2025р

Понад 1,4 тис. пам’яток культспадщини та понад 2,2 тис. об’єктів культінфраструктури постраждали через агресію РФ

Понад 8 тис. колишніх засуджених стали бійцями ЗСУ - Мін'юст

Рютте: Сибіга поінформує нас про погляди на процес досягнення справедливого миру

У Харкові вже 5 постраждалих - Синєгубов

Внаслідок ворожого удару по Кривому Рогу, за попередньою інформацією, загинули три людини - ОВА

Мультиплікаційний ефект кожної вкладеної в ВЕС гривні може складати до ста гривень – СЕО "Френдлі Вінд Технолоджі"

"Укрпошта" втратила відділення в Запорізькій області, поранено листоношу в Нікополі

Центри підтримки для родин військовополонених та зниклих безвісти працюватимуть у Львові, Миколаєві, Вінниці та Харкові

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА