Інтерфакс-Україна

Події

16:36 02.04.2025

ДБР викрило факти постачання неякісного меду військовим на Львівщині на понад 30 млн грн

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ДБР викрило факти постачання неякісного меду військовим на Львівщині на понад 30 млн грн

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за сприяння керівництва Міністерства оборони повідомили про підозру керівництву військової частини на Львівщині та директору приватного підприємства, які організували постачання неякісного меду для військових на 30,5 млн грн.

"На початку 2023 року між військовою частиною Львівської області та приватним підприємством було укладено договір на постачання меду для харчування військовослужбовців загальною вартістю 30,5 млн гривень. Згідно з умовами договору та вимогами законодавства, якість меду мала перевірятися спеціалізованою лабораторією самої військової частини. Однак, як виявила перевірка Міноборони, протягом року директор приватного підприємства постачав у військову частину мед, який не відповідав трьом показникам ДСТУ щодо якості", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в середу.

Як зазначається, попри це, керівництво військової частини прийняло продукцію на підставі висновку лабораторії іншої військової частини, яка засвідчила відповідність меду нормативам, та здійснило повну оплату товару.

"Відповідальність за контроль якості продукції несли четверо офіцерів лабораторії безпеки харчових продуктів військової частини. Проте ця лабораторія не мала належної акредитації та необхідного обладнання для повноцінної перевірки якості меду. Як наслідок, проведене дослідження було неповним, а реальна якість продукту залишилася неперевіреною", - йдеться у повідомленні.

ДБР зазначає, що військовослужбовці військової частини, яка здійснювала закупівлю, не були обізнані про неналежну якість продукту та оплатили всю суму постачання.

Під час досудового розслідування було затримано командира військової частини, яка здійснювала перевірку меду, його заступника, двох офіцерів цієї частини та директора приватного підприємства.

Керівництву військової частини оголошено підозру у недбалому ставленні до військової служби, яке спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.

Директору підприємства повідомлено про підозру у заволодінні державними коштами шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави: директору підприємства – 30,5 млн грн, командиру військової частини – 9,4 млн грн, його заступнику – 8,5 млн грн, двом офіцерам – 7,8 млн грн та 457 тис. грн відповідно.

Наразі проводяться заходи щодо відшкодування завданих державі збитків.

Теги: #дбр

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