Упродовж доби зафіксовано 176 бойових зіткнень

Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби зафіксовано 176 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 середи.

" Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 101 авіаудару, зокрема скинув 171 КАБ. Крім цього, здійснив близько 5500 обстрілів, з них 120 — із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для ураження 1844 дрони-камікадзе", - повідомляє Генштаб