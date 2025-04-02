Інтерфакс-Україна

Події

08:10 02.04.2025

Упродовж доби зафіксовано 176 бойових зіткнень

1 хв читати
Упродовж доби зафіксовано 176 бойових зіткнень
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби зафіксовано 176 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 середи. 

" Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 101 авіаудару, зокрема скинув 171 КАБ. Крім цього, здійснив близько 5500 обстрілів, з них 120 — із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для ураження 1844 дрони-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:12 02.04.2025
Сили оборони вразили за добу п’ять районів зосередження окупантів - Генштаб

Сили оборони вразили за добу п’ять районів зосередження окупантів - Генштаб

07:37 02.04.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1410 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1410 військовослужбовців

07:43 31.03.2025
Окупанти за добу втратили 1230 осіб та 65 од. автотехніки

Окупанти за добу втратили 1230 осіб та 65 од. автотехніки

23:33 30.03.2025
На покровському напрямку з початку доби знешкоджено 281 окупанта – Генштаб ЗСУ

На покровському напрямку з початку доби знешкоджено 281 окупанта – Генштаб ЗСУ

08:42 30.03.2025
Сили оборони вразили за добу п’ять районів зосередження окупантів

Сили оборони вразили за добу п’ять районів зосередження окупантів

08:37 30.03.2025
Упродовж доби зафіксовано 223 бойові зіткнення

Упродовж доби зафіксовано 223 бойові зіткнення

07:38 29.03.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1740 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1740 військовослужбовців

15:17 28.03.2025
Генштаб: Сили оборони України здійснюють удари винятково по військових об'єктах РФ

Генштаб: Сили оборони України здійснюють удари винятково по військових об'єктах РФ

12:02 28.03.2025
Кількість боєзіткнень на фронті дещо знизилась, щільність авіаударів продовжує рости – Генштаб

Кількість боєзіткнень на фронті дещо знизилась, щільність авіаударів продовжує рости – Генштаб

07:50 28.03.2025
Окупанти за добу втратили 1860 осіб та 210 одиниць автотехніки

Окупанти за добу втратили 1860 осіб та 210 одиниць автотехніки

ВАЖЛИВЕ

Сенатор Корі Букер виголосив промову з критикою Трампа й Маска тривалістю понад добу

Один загиблий і двоє поранених внаслідок російського удару по прифронтовій громаді Запорізької області

Уже 8 постраждалих, серед яких - діти внаслідок атаки ворожих БпЛА на Харків - начальник ОВА

Вже четверо постраждалих у Харкові, серед них немовля - Синєгубов

Вже троє постраждалих у Харкові внаслідок атаки російських БпЛА - Терехов

ОСТАННЄ

Сенатор Корі Букер виголосив промову з критикою Трампа й Маска тривалістю понад добу

Одна людина постраждала внаслідок ворожих обстрілів в Дніпропетровській області

Один загиблий і двоє поранених внаслідок російського удару по прифронтовій громаді Запорізької області

У Чорному морі – два ворожі кораблі

2 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Зеленський очікує, що Мерц схвалить постачання ракет "Таурус" Україні – ЗМІ

Восьмеро цивільних постраждали, масштабні пожежі й руйнування у Харкові - прокуратура

Тариф на імпорт у 500% за купівлю нафтопродуктів з Росії запропонований сенаторами США

Уже 8 постраждалих, серед яких - діти внаслідок атаки ворожих БпЛА на Харків - начальник ОВА

Вже четверо постраждалих у Харкові, серед них немовля - Синєгубов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА