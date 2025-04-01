Інтерфакс-Україна

Події

18:53 01.04.2025

ДТЕК у березні повернув електропостачання 611 тис. абонентів у чотирьох областях

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ДТЕК у березні повернув електропостачання 611 тис. абонентів у чотирьох областях

У березні фахівцям операторів системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" вдалося повернути світло у 611 тисяч домівок українців, що знеструмлювалися через обстріли в Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях.

"Ворог продовжував посилені обстріли енергоінфраструктури України в березні. Лінії та обладнання руйнувалися через атаки ракетами та дронами. У регіонах, наближених до бойових дій, енергосистема також страждала від ворожих артобстрілів та авіаударів", - повідомили у пресрелізі компанії у вівторок.

Зокрема, у Дніпропетровській області енергетикам вдалося повернути світло у знеструмлені ворогом домівки 260,2 тис. родин місцевих мешканців. Потерпала від ворожих атак і Одеська область – у цьому регіоні у березні енергетики відновили електропостачання 175 тис. домівок після ворожих атак.

В Донецькій області у березні фахівці енергокомпанії змогли відновити електроенергію в оселях 173,4 тис. родин.

"Донеччина так само залишається ареною найважчих бойових дій. Фахівці енергокомпанії щоденно продовжують відновлювати мережі в прифронтовому регіоні, де це є можливим – щойно дозволяє безпекова ситуація та військові", - зазначили в "ДТЕК Мережі".

У той же період енергетики ОСР компанії відновили електропостачання в домівках 2,4 тис. родин жителів Київської області.

"Наша задача – забезпечити мешканців та критичну інфраструктуру світлом максимально, наскільки це можливо в умовах постійних обстрілів. З початку повномасштабної війни ми повернули світло вже 17,6 млн родин на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині, Донеччині та в столиці", – зазначила генеральна директорка "ДТЕК Мережі" Аліна Бондаренко.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж в Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР компанії обслуговують 5,5 млн домогосподарств і 158 тис. підприємств.

Теги: #електропостачання #дтек

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