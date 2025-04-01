Делегація Ради обговорила з японськими колегами співпрацю у сфері безпеки

Делегація Верховної Ради та представники нижньої та верхньої палат парламенту Японії обговорили питання співпраці у сфері безпеки.

"Токіо, Японія…Розпочали візит зустрічами із представниками нижньої та верхньої палат парламенту – Спікером Палати представників Фукуширо Нукагою та Спікером Палати радників Масакадзу Секігуті… …Окремо обговорили питання безпекової співпраці. З огляду на еволюцію політики безпеки Японії, наголосили на необхідності розширення обговорення "Трьох принципів експорту зброї" для подальшого зміцнення оборонної взаємодії між нашими країнами", - повідомила голова делегації Верховної Ради Галина Михайлюк (фракція "Слуга народу") у вівторок у Фейсбуці.

За словами Михайлюк, народні депутати також представили японським колегам План перемоги – українську стратегію досягнення справедливого миру, яка ґрунтується на двох ключових елементах: "посилення санкцій і подальшу ізоляцію росії" та збільшення військової допомоги та довготривалі гарантії безпеки для України.