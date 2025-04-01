Одна жінка загинула та ще п'ятеро людей дістали поранення в результаті ворожого удару по Малокатеринівці

Загалом упродовж доби окупанти завдали 226 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області, внаслідок обстрілів одна жінка загинула та ще п'ятеро людей дістали поранення, повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у телеграм-каналі у вівторок вранці.

"Ворог завдав 2 ракетних удари по Запоріжжю та Балабиному. Війська рф здійснили 7 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Новодарівці та Темирівці; 101 БпЛА різної модифікації атакував П'ятихатки, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку; 5 обстрілів з РСЗВ накрили Новодарівку та Щербаки; 111 артобстрілів завдано по території П'ятихаток, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки", - йдеться в повідомлені.

Федоров додав, що надійшло 19 повідомлень про пошкодження приватних будинків та господарчих споруд.