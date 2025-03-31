Інтерфакс-Україна

Події

23:32 31.03.2025

Ми повинні поставити Україну в якомога сильнішу позицію - глава МЗС Британії

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Київ. 31 березня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Велика Британія та європейські партнери продовжують посилювати підтримку України у протидії російській агресії, написав глава МЗС Британії Девід Леммі у соцмережі Х у понеділок.

"Ми повинні поставити Україну в якомога сильнішу позицію, інакше Путін просто повернеться за добавкою", – написав він.

Уряд Британії підтвердив непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, наголосивши, що Росія має припинити тактику затягування часу та погодитися на негайне припинення вогню.

"Коаліція партнерів планує розширити військову допомогу Києву, зокрема в межах Контактної групи з питань оборони, наступне засідання якої відбудеться 11 квітня. Також країни Європи готові до нових санкцій, а російські активи залишатимуться замороженими, доки РФ не припинить агресію та не компенсує завдані збитки", - йдеться в повідомленні на сайті уряду Великої Британії у понеділок.

Окремо підкреслюється необхідність повернення незаконно депортованих українських дітей та створення надійних гарантій безпеки для України.

Джерела: https://x.com/davidlammy/status/1906783841370464550?s=46

https://www.gov.uk/government/news/joint-declaration-by-the-foreign-ministers-of-the-weimar

Теги: #укаїна #війна #британія #рф

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