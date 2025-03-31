Інтерфакс-Україна

Події

23:08 31.03.2025

Візит до військового госпіталю – свідчення спільної віри в перемогу добра над злом – головний рабин України

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Головний рабин України Моше Асман у понеділок разом з особистим духовним радником президента США Дональда Трампа Марком Бернсом відвідали Національний військово-медичний клінічний центр "Головний військовий госпіталь" у Києві.

"Ми мали честь поспілкуватися з українськими захисниками, які наразі проходять лікування від отриманих поранень. Кожен з них має силу, гідність та справжній дух України. Ми доставили необхідну гуманітарну допомогу для поранених та провели продуктивну зустріч з керівництвом госпіталю", - написав Асман в соцмережі Х в понеділок.

Моше Асман додав, що пастор Бернс особисто висловив свою підтримку українським солдатам і подякував їм за боротьбу за свободу і демократичні цінності, які поділяють Україна і США.

"Ці зустрічі - не просто візити. Вони є свідченням нашої спільної віри в перемогу добра над злом. І я вірю, що ці емоції, пережиті тут, знайдуть відгук у серцях тих, від кого залежить майбутнє допомоги Україні", - зазначив головний рабин України.

Джерело: https://x.com/RabbiUkraine/status/1906765861492334864

Теги: #візит #пастор #сша

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