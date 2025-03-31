Інтерфакс-Україна

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17:25 31.03.2025

Кабмін виділив 5,2 млрд грн для відбудови та експлуатації доріг у фронтових та прифронтових регіонах - Шмигаль

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Кабмін виділив 5,2 млрд грн для відбудови та експлуатації доріг у фронтових та прифронтових регіонах - Шмигаль

Кабінет міністрів виділив Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України та обласним адміністраціям 5,2 млрд грн для відбудови та експлуатації доріг у фронтових та прифронтових регіонах, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Виділено 5,2 млрд грн Агентству відновлення та обласним адміністраціям для відбудови та експлуатації доріг у фронтових та прифронтових регіонах, які пріоритетно використовуються нашими Силами безпеки й оборони", - написав Шмигаль в телеграм-каналі по результатам позачергового виїзного засідання уряду в понеділок у Ірпені Київської області.

Теги: #кабмін #шмигаль

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