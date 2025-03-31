З квітня в Україні розпочинається "сезон тиші"

Щорічний "сезон тиші" розпочнеться в Україні 1 квітня, повідомляє Всесвітній фонд природи WWF-Україна.

"З 1 квітня до 15 червня в Україні триватиме щорічний "сезон тиші". Він стосується всіх, хто веде господарську діяльність у лісах, степах та біля водойм, або перебуває на цих територіях", - повідомляє природоохоронна організація.

У цей час у природі відбувається: цвітіння первоцвітів; народження дитинчат у багатьох диких тварин; шлюбний період у рисі та деяких птахів; пробудження від сплячки земноводних та плазунів, нерест багатьох риб та пошук нових територій у молодих бобрів.

"Сезон тиші" передбачений законом "Про тваринний світ" для охорони тварин під час масового розмноження.

Так, відповідно до статті 39 Закону, у період масового розмноження диких тварин не можна проводити роботи та заходи, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою - стрільба, проведення вибухових робіт, феєрверки, санітарні рубки лісу, використання моторних маломірних суден, проведення змагань на транспортних засобах.

Вилов риби у цей період можна здійснювати лише однією вудкою і спінінгом з берега, не можна ловити на нерестовищах, проводити гідротехнічні роботи на річках, проводити змагання зі спортивного рибальства та пересуватися на човнах, підводне рибальство також заборонено.

Команда WWF-Україна закликає українців у цей період чітко дотримуватися встановлених вимог закону, а також проявляти особливу повагу та обережність під час перебування на природі.

Всесвітній фонд природи WWF — одна з найвпливовіших та найбільших незалежних природоохоронних організацій у світі, що нараховує понад 5 млн прихильників і має представництва у більш ніж 100 країнах світу. Понад 20 років WWF реалізує проєкти в Україні. З 2019-го діє національний офіс WWF-Україна.