Українців закликають долучитися до "Години Землі" в суботу ввечері

Українці можуть долучитися до всесвітньої ініціативи "Година Землі" і присвятити годину довкіллю України в суботу, 22 березня, о 20:30, зазначає Всесвітній фонд природи WWF-Україна.

"Година Землі — це щорічна глобальна ініціатива Всесвітнього фонду природи (WWF), яка об'єднує мільйони людей у прагненні захистити природу та протидіяти зміні клімату. Ця кампанія спрямована на підвищення екологічної свідомості та впровадження сталих практик у повсякденне життя, особливо в умовах війни", - повідомляє WWF-Україна та закликає українців присвятити цю годину турботі про довкілля у будь-який зручний спосіб.

Всесвітній фонд природи WWF — одна з найвпливовіших та найбільших незалежних природоохоронних організацій у світі, що нараховує понад 5 мільйонів прихильників і має представництва у більш ніж 100 країнах світу. Понад 20 років WWF реалізує проєкти в Україні. З 2019-го діє національний офіс WWF-Україна.